Alto Adige | valanga a Racines travolge tre escursionisti | un morto e due feriti gravi

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Unasi è staccata nel pomeriggio adi Dentro, inndo tre. Uno di loro è, mentre gli altri due sono stati trasportati all’ospedale di Bolzano inssime condizioni. Il distacco nevoso è avvenuto vicino al rifugio Wumblsalm, una zona piuttosto isolata a oltre un chilometro di distanza dagli impianti di risalita. L’allarme è stato lanciato verso le ore 17. Alle ricerche hanno partecipato gli uomini del soccorso alpino del Cnsas, dell’Alpenverein e della Guardia di finanza. Sul posto si sono recati tutti i tre elicotteri di emergenza che operano in, Pelikan 1, Pelikan 2 e Aiut Alpin Dolomites. Tutti i treavevano l’Arva, il ...

Dopo settimane di totale assenza di piogge e nevicate , la perturbazione in transito sull’ Italia sta riportando precipitazioni sulle regioni settentrionali. ... (ilfattoquotidiano)

