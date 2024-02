Alluvione in Emilia Romagna e Marche | online le linee guida per accelerare i rimborsi

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Bologna, 28 febbraio 2024 – ", nel rispetto della legalità, le procedure di rimborso dei danni subiti da attività produttive e famiglie, tramite le risorse che sono già prontamente disponibili da parte del commissario straordinario alla ricostruzione". © Cristiano Frasca A questo serve la novità annunciata oggi dalla struttura del commissario Francesco Paolo Figliuolo: sul portale web del commissario straordinario alla ricostruzione in, Toscana e, nella sezione apposita, si possono consultare le "per la compilazione delle perizie asseverata o giurata", unitamente a un fac-simile di perizia già compilato. Nella stessa sezione e per ciascuna regione interessata, si potranno trovare e scaricare le ordinanze numero 11 e 14, i relativi ...

Ricostruzione post Alluvione. Assessore Lori: “Impegnati nella stesura del Piano speciale per il dissesto”: “L’Emilia-Romagna ha già detto no al consumo di suolo, con lo stop a nuove previsioni insediative in espansione, grazie a una legge unica nel Paese. Una attenzione che vale ancora di più nelle aree ...ravennanotizie

Alluvione. Europa Verde chiede alla giunta regionale una moratoria delle autorizzazioni a edificare nelle aree alluvionate: “A seguito della drammatica Alluvione del maggio scorso e in attesa della predisposizione ... scorso dalla Commissione tecnico-scientifica incaricata dalla Regione Emilia-Romagna di indagare sugli ...ravennawebtv

