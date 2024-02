Allerta meteo rossa in Veneto | a Vicenza “situazione critica”

Maltempo in Veneto , treni sospesi tra Vicenza e Padova. Le criticità nelle province della regione: decine di interventi dei vigili del fuoco Maltempo in ... (corrieredelveneto.corriere)

Allerta meteo in Veneto, scuole chiuse e collegamenti ferroviari interrotti: Permane l’Allerta meteo rossa in Veneto, che ha portato all’interruzione della linea ferroviaria Milano-Venezia, bloccata per il maltempo nel tratto compreso tra le stazioni di Vicenza e Padova. Il ...livesicilia

Maltempo, Allerta in Veneto: fiumi a rischio esondazione, scuole chiuse a Vicenza. Il sindaco: «Situazione critica». Disagi per i treni: Maltempo. La Protezione Civile ha emesso per oggi una Allerta rossa per rischio idraulico e rischio idrogeologico su settori del Veneto e Allerta arancione su parte di Emilia-Romagna e ...leggo

meteo: CICLONE in spostamento, Allerta nelle PROSSIME ORE per forte MALTEMPO su queste regioni: La ricerca di "-cronaca-diretta-video-dolomiti-il-gatto-delle-nevi-si-fa-strada-in-mezzo-alla-tormenta-di-neve-170447dicbo=v2-djOxs2q" non ha prodotto alcun risultato.ilmeteo