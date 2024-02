Allerta meteo rossa in Veneto | a Vicenza “situazione critica”

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Scuole chiuse nella città e in diversi comuni. Le previsioni per oggi nella Regione, cosa dice la Protezione Civile E'oggi, mercoledì 28 febbraio, ina causa dell'ondata di forte maltempo che sta interessando la regione ormai da 24 ore con il rischio di innalzamento dei fiumi e conseguenti inondazioni. A

Maltempo in Veneto , treni sospesi tra Vicenza e Padova. Le criticità nelle province della regione: decine di interventi dei vigili del fuoco Maltempo in ... (corrieredelveneto.corriere)

Temporali e grandine, è Allerta meteo in tutta Italia: ROMA – Per mercoledì 28 febbraio si attende una giornata ricca di rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, possibili grandinate e forti raffiche di vento anche al Sud Italia, mentre l ...dire

Maltempo in Veneto, Allerta per i fiumi in piena. Il sindaco di Vicenza: “Situazione critica, restate a casa”: La Protezione civile ha emesso l’Allerta rossa su parte del Veneto e quella arancione in diverse zone dell’Emilia-Romagna. A preoccupare è soprattutto il livello dei fiumi, con il rischio esondazione ...tag24

Maltempo, Allerta in Veneto: fiumi a rischio esondazione, scuole chiuse a Vicenza. Il sindaco: «Situazione critica». Disagi per i treni: Prosegue l'interruzione della linea ferroviaria Milano-Venezia: la circolazione permane sospesa tra Vicenza e Padova per condizioni meteo critiche che stanno ... La Protezione Civile ha emesso per ...ilmessaggero