Allerta meteo per le prossime 24 ore su tutta la Puglia | pericolo temporali e grandine

(Di mercoledì 28 febbraio 2024)per pioggia,e possibili grandinate dalla mezzanotte di oggi - mercoledì 28 febbraio - per le successive 24 ore. L'gialla è stata diramata dal...

Allerta rossa , giovedì 29 febbraio , per rischio idraulico in Veneto . Allerta arancione su settori di Emilia-Romagna e Veneto , Allerta gialla in 15 regioni. Il ... (fanpage)

Il peggioramento delle condizioni meteo si accompagnerà anche a un calo delle temperature massime L'articolo Campania , prorogata allerta meteo : in arrivo ... (teleclubitalia)

meteo: NEVE, in arrivo un nuovo Grosso Carico, innalza l'Allerta VALANGHE, i dettagli: il pericolo aumenterà notevolmente a causa del manto inconsistente e della elevata quantità di neve caduta in pochissimo tempo. Inoltre, su molte zone, non è presente la neve di fondo ghiacciata e ciò ...ilmeteo

Ancora Allerta meteo gialla sul Lazio: prevista pioggia giovedì 29 febbraio: ROMA (attualità) - L'Allerta vale dal pomeriggio di giovedì 29 febbraio e per le successive 18 - 24 ore ilmamilio.it - contenuto esclusivo Il documento 'Previsione Sinottica e QPF' emesso dall ...ilmamilio

Allerta meteo gialla per pioggia e vento su Andria e la Bat dalla mezzanotte del 29 febbraio: limita la velocità o effettua una sosta, in attesa che la fase più intensa, che difficilmente dura più di mezz'ora, del temporale si attenui. È sufficiente pazientare brevemente in un'area di sosta.andriaviva