Allerta meteo nel Palermitano | in arrivo forti piogge

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Una forte ondata di maltempo si sta abbattendo sulla Sicilia, dove già si iniziano a vedere i primi effetti sul versante occidentale dell’isola. Per la giornata di oggi, mercoledì 28 febbraio, il Dipartimento di Protezione Civile ha diramato un’gialla per tutta la regione. Già dalla mattinata intensecon fulminazioni hanno interessato l’area del Trapanese e nelle prossime ore si estenderanno gradualmente verso est, attraversando tutte le province siciliane. Per l’intera giornata di oggi dunque ci si aspettano precipitazioni abbondanti che potrebbero creare non pochi disagi. Previste, ventie possibili mareggiate lungo le coste esposte. Le temperature rimarranno stabili nonostante il maltempo, con valori massimi compresi tra 10 e 20 gradi e minimi tra 6 e 13 ...

Maltempo in Veneto , treni sospesi tra Vicenza e Padova. Le criticità nelle province della regione: decine di interventi dei vigili del fuoco Maltempo in ... (corrieredelveneto.corriere)

Scuole chiuse nella città e in diversi comuni. Le previsioni per oggi nella Regione, cosa dice la Protezione Civile E' Allerta meteo rossa oggi, mercoledì 28 ... (sbircialanotizia)

Allerta meteo rossa in Veneto e frane in Liguria: dove si sono verificati gli allagamenti e perché c’entra la crisi climatica: Aumentata la portata dell'Arno e alcuni fiumi sono sorvegliati speciali anche in Emilia, in cui alcune parti sono in Allerta arancione. Per quanto questo meteo così avverso possa essere definito ...ohga

Previsioni meteo Roma e Lazio 28 febbraio: è Allerta piogge e temporali: Vento e piogge, nuova Allerta gialla Tematica: Allerta meteo Scatta una nuova Allerta gialla per la nostra regione e la nostra città. Una nuova perturbazioe sta infatti attraversando l'Italia, ...informazione

Maltempo. Disagi in provincia di Trapani. Castelvetrano allagata, scuole chiuse: C'è preoccupazione a Trapani ed Erice, città molto deboli nel fronteggiare i temporali. Nonostante l'Allerta meteo fosse gialla, come disposto dalla protezione civile regionale, i due comuni stanno ...tp24