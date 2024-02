Allerta meteo nel Palermitano | in arrivo forti piogge

Leggi tutta la notizia su ilpalermo

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Una forte ondata di maltempo si sta abbattendo sulla Sicilia, dove già si iniziano a vedere i primi effetti sul versante occidentale dell’isola. Per la giornata di oggi, mercoledì 28 febbraio, il Dipartimento di Protezione Civile ha diramato un’gialla per tutta la regione. Già dalla mattinata intensecon fulminazioni hanno interessato l’area del Trapanese e nelle prossime ore si estenderanno gradualmente verso est, attraversando tutte le province siciliane. Per l’intera giornata di oggi dunque ci si aspettano precipitazioni abbondanti che potrebbero creare non pochi disagi. Previste, ventie possibili mareggiate lungo le coste esposte. Le temperature rimarranno stabili nonostante il maltempo, con valori massimi compresi tra 10 e 20 gradi e minimi tra 6 e 13 ...