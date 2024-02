Allerta Meteo | forte Maltempo in arrivo al Centro-Sud per il Ciclone “Emil”

AGI - Allerta meteo in Veneto . Resta difficile la situazione per il traffico ferroviario sulla linea ferroviaria Milano-Venezia: "la circolazione permane ... (agi)

Allerta gialla dal pomeriggio di oggi mercoledì 28 febbraio 2024 per le successive 18-24 ore a Roma e nel Lazio : ecco le zone più a rischio per ... (fanpage)

Meteo Romagna, giovedì Allerta arancione in provincia di Ravenna per piene di fiumi: Per la giornata di giovedì 29 febbraio sono previste condizioni di tempo perturbato, con precipitazioni diffuse che potranno essere più intense e ...corriereromagna

Meteo, è Allerta gialla in tutta la Sicilia: Dalle prime ore di oggi, 28 febbraio e per le successive 24-36 ore è Allerta gialla. Si prevedono infatti in Provincia di Trapani e in tutta la Sicilia, precipitazioni da sparse a diffuse, anche a ...itacanotizie

Maltempo, conta dei danni in Lombardia: rischio frane, strade chiuse e allagamenti. La situazione nelle province: È ancora in corso la conta dei danni provocati dal maltempo negli ultimi giorni in molte province della Lombardia, dove la Protezione civile ha dichiarato Allerta gialla come in gran parte delle ...milano.repubblica