Allenatore Milan | sarà ancora Pioli? Le ultime news … anche su Conte

Zlatan Ibrahimovic , consulente di RedBird per il Milan , ha studiato molto in questi suoi primi da dirigente. Ora è pronto per incidere (pianetamilan)

Il Mattino - Nuovo Allenatore: Pioli in pole position nella testa di De Laurentiis, Conte-Napoli resta un sogno: Calciomercato Napoli - Dopo una stagione non certo esaltante per il club azzurro, De Laurentiis è già al lavoro per la prossima annata e si cerca il nuovo Allenatore, con Calzona che dovrebbe soltanto ...msn

MERCATO - Napoli, il sogno di De Laurentiis resta Conte, Italiano e Pioli le prime alternative: Secondo Il Mattino, per il ruolo di prossimo Allenatore del Napoli ci sarebbero tre profili più avanti degli altri: "Il club sarà obbligato a riscattare un campionato disastroso condotto nell'anno in ...napolimagazine

Sono bastati due passi falsi in campionato per riaprire il dibattito se tenerlo o cambiarlo. Europa League decisiva: Sono bastati due passi falsi in campionato per riaprire il dibattito se tenerlo o cambiarlo. Europa League decisiva ...gazzetta