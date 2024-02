Alle Europee è un' altra storia | il voto disgiunto non esiste

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Per qualche ora la Sardegna è divenuta il baricentro d'Italia. Le elezioni regionali, vinte sul filo del rasoio dal campo largo del centrosinistra con la candidata grillina Alessandra Todde, hanno ricevuto una particolare attenzione mediatica. Tanto che, tutte le strade, parevano portare a Cagliari. Da quelle locali a quelle nazionali. L'esito, lungo ed estenuante, è stato atteso e sui social commentato, come l'evento del mese. Dopo il Festival di Sanremo, si intenda. Opinionisti di ogni genere, dalla più disparata provenienza formativa, hanno osato un giudizio. Anche coloro che, nella settimana santa sanremese, sembravano vivere da una vita solo a pane, canzoni e tv. Già allora alcuni avevano, ma neanche troppo, nascosto l'elemento ideologico. Venuto fuori tutto ieri. Quando, ora dopo ora, l'ipotesi di sconfitta per Truzzu, candidato del centrodestra si faceva sempre più concreta. A ...