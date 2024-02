Allarme degli 007 | “Campagna ibrida russa contro l’Italia | attenzione alle elezioni”

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) La Russia è l’attore più attivo in campagne ibride “in danno dele dell’Occidente intero”. Spionaggio, attacchi cyber, disinformazione, sfruttamento in chiave destabilizzante dei flussi migratori: questo l’arsenale usato, secondo la relazione annuale dell’intelligence presentata oggi, 28 febbraio 2024, alla presenza dell’Autorità delegata per la sicurezza della Repubblica, Alfredo Mantovano, del presidente del Copasir Lorenzo Guerini e dei direttori dei servizi, Elisabetta Belloni (Dis), Giovanni Caravelli (Aise) e Mario Parente (Aisi). Mosca ha anche cercato di ostacolare le iniziative italiane ed europee di diversificazione energetica e di introduzione del price cap sul gas russo con propaganda “atta a inquinare l’informazione verso il grande pubblico circa l’andamento dei prezzi dell’energia”.dell’intelligence ora ai prossimi ...