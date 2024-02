Alla guida ubriaca | causa un incidente in lungo l’Appia e ferisce un’altra persona | denunciata

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Pubblicato il 28 Febbraio, 2024 I Carabinieri della Sezione Radiomobile sono intervenuti il 27 febbraiola via Appia, nei pressi di Latina, a seguito di un sinistro stradale che ha visto coinvolti due veicoli. Un evento che mette in luce, ancora una volta, i pericoli dellain stato di ebbrezza. I Dettagli dell’Il sinistro ha visto protagonista una cittadina bielorussa di 34 anni, residente a Sabaudia ma domiciliata a Pontinia, la quale,del proprio veicolo, ha invaso la corsia opposta scontrandosi frontalmente con un’auto condotta da 54enne residente a Priverno. Ebrezza Alcolica: Una Minaccia Costante sulla Strada Dagli accertamenti effettuati sul posto, è emerso che la donna era in stato di ebrezza alcolica, con un tasso alcolemico di 2,03 g/l, un valore ...

