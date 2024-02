Alice Sabatini | ex Miss Italia | “Sono tornata a giocare a basket Il corpo? Ho imparato a non stressare il corpo”

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Dal: il viaggio di, incoronatanel 2015, condivide le sue diverse esperienze che vanno dalla passione per ilal suo viaggio ine oltre. Un ritorno al: riscoprire la passione Nonostante il titolo ditrova conforto e passione nel tornare alle sue radici sul campo da. La sua decisione di unirsi alla squadra femminile del Varese in Serie B riflette il suo amore duraturo per questo sport. Navigare nelle transizioni di carriera: bilanciare sport, moda e ...

Si chiama Alice Sabatini e ha vinto Miss Italia nel 2015. Oggi è di nuovo protagonista delle pagine di giornale per via del suo ritorno al basket , sport che ... (ilfattoquotidiano)

Il Festival del Film incontra Alice Diop: La rassegna primaverile del Festival di Locarno "L'immagine e la parola" propone quest'anno un omaggio alla regista francese.tio.ch

L'immagine e la parola: incontro con il cinema di Alice Diop a Locarno: Il programma in dettaglio La giornata di sabato 16 marzo si aprirà con una masterclass promossa da Swisscom, intitolata "Social Confrontations and the Cinema of Alice Diop" e tenuta da Kevin B. Lee, ...movieplayer

Alice Sabatini e la passione per il basket: Credevo che ce l’avrei fatta, però la vita è cambiata con Miss Italia: ho dovuto scegliere e ho cavalcato quanto mi era successo” racconta Alice Sabatini in un’intervista al “Corriere della Sera”.tgcom24.mediaset