Alice Sabatini | da Miss Italia al basket e viceversa

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Nome:Cognome:Anno di nascita: 1996Città: OrbetelloPiattaforme: InstagramCategoria: Moda Chi èNata a Orbetello nel 1996,, a soli 5 anni scopre il mondo della passerella e sin da piccolissima si affaccia al mondo dello sport come cestista fino a giocare nella serie A2 con il Santa Marinella. Nel 2015 esordisce a livello professionale nel mondo della moda con AltaRoma AltaModa e nello stesso anno partecipa alla 76esima edizione dicondotta da Claudio Amendola e Simona Ventura. Al concorso, 18enne, si classifica al primo posto. Peculiare è il suo look: la giovanissima modella si presenta al concorso con un taglio corto, una vera e propria ...

