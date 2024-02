Alfa annuncia nuovi appuntamenti live nei palazzetti | il calendario

Leggi tutta la notizia su funweek

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Periodo di successi per, reduce dalla partecipazione al Festival di Sanremo 2024 con il brano Vai! che ha già raggiunto la certificazione Oro. Dopo il primo Forum di Assago (MI) sold out, il giovane artista prosegue il viaggioneicon Non so chi ha creato il mondo ma so che era innamorato tour per il qualenuove date. Grafica da Ufficio StampaIn attesa delle date di aprile, si aggiungono infatti dueconcerti previsti per il 16 novembre 2024 al Palazzo dello Sport di Roma ed il 25 novembre 2024 al Forum di Milano. LEGGI ANCHE: — Laura Pausini, nuove datein autunno: «Non smetto di emozionarmi» Di seguito ilaggiornato del tour: 05 aprile – Padova, Kioene Arena 06 aprile – Torino, Inalpi Arena 16 ...