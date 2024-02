Album di famiglia

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Dopo aver finito di leggere , di Alaíde Ventura Medina, sono andata a cercare per prima cosa l’autrice, con l’assurdo intento di capire se i fatti narrati erano reali e autobiografici – una capacità così precisa di selezionare gli eventi e i movimenti del singolo per farne racconto sociale l’ho trovata recentemente solo in Edouard Louis, in Metodo per diventare un altro (La Nave di Teseo). Medina (Xalapa, Messico, 1985), è antropologa e ricercatrice di Scrittura creativa in spagnolo all’Università di Houston. , che nella versione originale si chiama Entre los rotos (letteralmente “tra le persone rotte”), è il suo primo romanzo, ed è il racconto di una donna che ripercorre la propria crescita attraverso le foto conservate dal fratello minore Julian. La struttura è quindi basata sui ricordi legati a ogni foto – fotografie scattate sempre un momento prima di un avvenimento violento, ...