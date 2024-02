Albert Elis si è svegliato dal coma “Reagisce | i prossimi giorni saranno cruciali”

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Bordeux, 28 febbraio 2024 – Buone notizie sulle condizioni di, il calciatore del Bordeaux operato alla testa per il trauma cranico rimediato in un violento scontro aereo con il difensore Donatien Gomis durante il match di Ligue 2 contro il Guingamp sabato scorso. "Si èe sembra riprendersi gradualmente,quando gli si parla, ma i", fa sapere la famiglia tramite il club girondino. L’honduregno era stato tenuto finora infarmacologico. "Desideriamo ringraziarvi dal profondo del nostro cuore per il vostro sostegno, le vostre parole di incoraggiamento e le vostre preghiere e ringraziamo in particolare lo staff medico per le loro cure.h è un ...