Alain Delon | “Sequestrate 72 armi da fuoco senza autorizzazione”

(Di mercoledì 28 febbraio 2024)è al centro di un nuovo caso che ha suscitato un certo scalpore. Come riportato da Le Monde e dai principali quotidiani francesi, la polizia ha sequestrato 72dae oltre 3.000 munizioni nella casa dell’attore, la tenuta di Douchy-Montcorbon nel sud di Parigi. Era già nota la passione diper le, ma è emerso un particolare non da poco: come confermato dal procuratore locale Jean-Cedrix Gaux, l’arsenale è stato detenuto finoraalcunae ciò potrebbe portare all’accusa formale di detenzione illegale di. Un evento che si aggiunge alla situazione già precaria del divo francese, da tempo in cattive condizioni di salute e immerso nella faida familiare che coinvolge i ...