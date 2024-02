(Di mercoledì 28 febbraio 2024) “Non sarebbe bello unin cui tutto è più?”: inizia così la prima campagna di comunicazione di Skyby, la nuova offertaa brand Sky. Protagonista dello spot èDel, icona del calcio italiano, talent di Sky Sport e da oggi anche testimonial di Skyche arriva domani sul mercato con un’offerta, trasparente e conveniente, disponibile con tre diverse soluzioni.Nello spot, sulle note di “Wouldn’t it be nice” dei Beach Boys, Alex Delpasseggia immaginando come sarebbe vivere in undove tutto è più. Il sogno prende vita: vediamo così un bambino volare aggrappato ad una bolla di ...

Al via Sky Mobile powered by Fastweb: un mondo più semplice con Alessandro Del Piero: Le nuove sfide dell’iconico show, diventato un cult della televisione italiana, prendono il via da martedì, 27 febbraio, ogni martedì, alle ore... Un lungo viaggio intorno al mondo, senza lasciare mai ...digital-news

Warner Bros. Discovery stoppa la trattativa per la fusione con Paramount: Warner Bros. Discovery avrebbe deciso di sospendere la trattativa per una possibile fusione con Paramount. Lo scrive la Cncb, sottolineando che, dopo gli incontri tra dicembre e gennaio tra ...engage

Caressa: “Milan-Atalanta Contati così in area non vengono mai fischiati”: Intervenuto a Sky Calcio Club, Fabio Caressa ha voluto commentare l ... Stefano Benedetti Il sito IlMilanista.it di titolarità di Geo Editrice S.r.l. con sede in Roma, via Bomarzo 34, C.F./PI ...ilmilanista