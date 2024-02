Al Teatro EuropAuditorium tanti gli appuntamenti da segnare in agenda

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Prosegue a ritmo battente la programmazione al. Dal 15 al 17 marzo andrà in scena il musical Mare Fuori, diretto da Alessandro Siani, ispirato alla fortunata serie tv Rai-Picomedia. Tra i suoi interpreti, il cantautore Andrea Sannino nel ruolo di Beppe e Maria Esposito, per tutti Rosa Ricci, personaggio rivelazione e tra i protagonisti indiscussi della serie. Dopo i sold out delle prime tre repliche, Pio e Amedeo ritornano a grande richiesta il 26 marzo con Felicissimo Show, il fortunato varietà in cui si alternano risate e momenti di riflessione sull’attualità. Il 27 marzo sarà la volta della musica di Stefano Bollani Danish Trio che unisce il pianista Stefano Bollani a due musicisti di punta della scena scandinava : Jesper Bodilsen al contrabbasso e Morten Lund alla batteria. I tre artisti si incontrano nel 2002 su ...