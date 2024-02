Al teatro degli Antei in scena “Piccole donne crescono?”

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Arezzo, 28 febbraio 2024 – Prosegue la stagione di prosa deldi Pratovecchio organizzata dalla Fondazione Toscana Spettacolo e dal Comune di Pratovecchio Stia. Sabato 2 marzo (ore 21.00) Anna Meacci, Daniela Morozzi e Chiara Riondino portano in? per la regia di Matteo Marsan. Le tre attrici sono protagoniste di un testo brillante e commovente, a tratti parodistico e irriverente, tratto dal romanzo di Luisa May Alcott,. Le sorelle March tentano a modo loro di infrangere le secolari leggi che stabilivano quale fosse la condotta appropriata per una donna e rappresentano “un’incessante lotta, anche interiore, per trasformare la femminilità in ...