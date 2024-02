Agresti | «Partenze Dzeko e Lukaku gravi | ma ora c’è Thuram»

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Stefanoha parlato su Radio Sportiva del percorso fatto dall’Inter, in particolare delle cessioni affrontate in estate e superate egregiamente. MERCATO – Stefanoha parlato di mercato e di ciò che è stato capace di fare il club nerazzurro: «All’Inter anche se con caratteristiche diverse non si è mai avuta la sensazione di abdicazione e ridimensionamento. Sono partiti giocatori forti come Brozovic, ma perché Calhanoglu veniva ritenuto più forte. Ledisono state, ma l’acquisto diè stato azzeccato. Anche l’ingaggio è importante. C’è abilità tecnica nel cercare i giocatori ma anche abilità negli allenatori che sanno sopperire alle cessioni». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è ...