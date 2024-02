Agnano | chiusa una discoteca per 15 giorni

(Di mercoledì 28 febbraio 2024)adsospesa per 15: ferito da arma da fuoco e numerosi episodi di furto aggravato Il Questore di Napoli, su proposta del Commissariato Bagnoli, ha disposto la sospensione per 15dell’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande nonché di licenza di agibilità di pubblico spettacolo nei confronti di unadi. In particolare, nella notte dello scorso 11 febbraio, un giovane, a seguito di una lite avvenuta all’interno della struttura e proseguita all’esterno, era ricorso a cure mediche presso l’Ospedale San Paolo per una ferita d’arma da fuoco al piede. Inoltre nello stesso locale, tra marzo 2022 e febbraio 2023, si erano verificati ben venticinque episodi di furto aggravato. Ed ancora, nel marzo 2023, a seguito di ...

