Aggressione in stile “Arancia Meccanica” nel Casertano | 18enne picchiato | chiuso nel bagagliaio e poi abbandonato in strada – Video

(Di mercoledì 28 febbraio 2024)in” nel: un ragazzo di 18 anni è stato, sequestrato, caricato neldi un’auto e infinesul ciglio della. Il ragazzo è stato colpito con calci e pugni, poi trascinato per i capelli. Per la violenza, avvenuta nella notte tra il 21 e il 22 febbraio a Macerata Campania, sono state arrestate quattro persone. I Carabinieri della Compagnia di Santa Maria Capua Vetere (Caserta) hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di applicazione di misure cautelari personali (una custodia cautelare in carcere e tre agli arresti domiciliari), emessa dal gip del tribunale sammaritano, su richiesta della Procura, nei confronti di quattro giovani, indagati dei reati di lesioni ...

