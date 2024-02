Aggrediti in pieno centro perché omosessuali Guai per sei minorenni

Leggi tutta la notizia su ilpalermo

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Gli agenti della Polizia di Stato hanno eseguito due ordinanze di custodia cautelare emesse dal gip presso il Tribunale di Palermo nei confronti 4 indagati, destinatari di tre misure degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico e di un obbligo di dimora e di firma, e dal gip presso il Tribunale per inei confronti di 3 indagati, destinatari della misura del collocamento in comunità. Gli investigatori li ritengono responsabili di un’aggressione di natura omofoba ai danni di sei maggiorenni, nonché di una rapina ai danni di un esercizio commerciale. Il provvedimento scaturisce dalle attività d’indagine avviate in seguito a un’aggressione, avvenuta lo scorso 20 gennaio, lungo le strade deldi Palermo, quando un gruppo di giovani venne aggredito e insultato con frasi omofobe. Le vittime vennero prese a calci e pugni, molti ...