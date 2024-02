Aggredisce due bimbi con un coltello fuori da una scuola in Germania | arrestato 21enne

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Armato di, ha aggredito due bambinidallaelementare cattolica di Duisburg, nellaoccidentale. Le due vittime, di nove e dieci anni, sono rimaste gravemente ferite ma sono riuscite a rientrare a, allarmando gli insegnanti che hanno chiamato i servizi di emergenza. Il responsabile è stato identificato in un giovane di 21 anni,poco dopo l’accaduto dalla polizia. Il motivo per cui ha aggredito i due bambini non è ancora chiaro: la polizia sta cercando dei testimoni e ha eseguito i rilievi sulla scena del crimine. I due bambini sono stati curati adai medici del pronto soccorso e poi trasferiti in ospedale. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

