Affari Tuoi | Nicola vince 50mila euro e aggira il Dottore | la reazione di tutti non e’ la migliore

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Una puntata decisamente avnte quella di ieri che ha visto come protagonista, che ha portato a casa con l'astuzia 50 mila. MovieTele.it.

Colpo di scena ad Affari Tuoi , la trasmissione condotta da Amadeus su Rai 1 dopo il Tg. Al centro dello studio questa sera Luca e Francesca da Milano, in ... (liberoquotidiano)

Luca e Francesca ad Affari Tuoi la combinano grossa. I due concorrenti della puntata andata in onda martedì 27 febbraio hanno stupito e non poco il pubblico. ... (liberoquotidiano)

Rischiatutto 70 torna con i campioni Chiambretti e Frassica. A sfidarli De Sica-Marcuzzi e Verdone-Gerini: Dopo il successo della puntata celebrativa del 3 gennaio, seguita da 4 milioni e mezzo di spettatori (28.2% di share), ritorna Rischiatutto 70. Come vi abbiamo anticipato, il celebre quiz si ripresent ...davidemaggio

Affari Tuoi, accettano 45mila euro ma ne perdono 300mila: lei scoppia in lacrime: Ad Affari Tuoi ieri sera, martedì 28 febbraio, è stato il turno di Luca da Milano, accompagnato dalla fidanzata Francesca. Una partita giocata bene la loro, che ha visto andare via pacchi azzurri e ...libero

Piazza Affari apre in calo, attesa per mosse Fed e Bce: MILANO (ITALPRESS) - Avvio di seduta in ribasso questa mattina aPiazza Affari dopo i primi scambi. L'indice Ftse Mib, alla primarilevazione, segn ...italpress