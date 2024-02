Addio a Giancarlo Laurini | fu a capo del notariato mondiale e deputato di Forza Italia

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di mercoledì 28 febbraio 2024), notaio di fama internazionale edella Repubblica (scelto da Silvio Berlusconi anche per guidare il partito a Napoli negli anni d’oro di), non c’è più. Classe 1938, nato a Tito in provincia di Potenza, fu eletto nel 2004 Presidente dell’Unione Internazionale delLatino durante il XXIV Congresso Internazionale dela Città del Messico. Dal 2010 è stato poi Presidente del Consiglio Nazionale del, ovvero la massima carica delno, già ricoperta dal 1992 al 1998. L'articolo proviene da Ildenaro.it.