Acquistare casa in Italia Prezzi in aumento nel 2023

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Come tante altre cose nel nostro Paese, anche le case continuano a diventare sempre più care. Il, infatti, ha confermato il trend in crescita del prezzo medio di un’abitazione inche al metro quadro si attesta sui 2.152 euro, 2,6% in più rispetto allo scorso anno. Va fatto notare, però, che la curva di crescita si è abbassata un po’ nel mese di dicembre, fermandosi allo 0,2%. Dividendo l’in varie macrozone, quella che resta più cara è la centrale con 2.340 euro al metro quadro. In questa zona, comunque, non c’è stata una crescita considerevole del prezzo rispetto allo scorso anno. Questa, invece, è avvenuta nel Nordest con un’impennata del 5,3% e nel Nordovest (4,2%). Pensando alle città il prezzo si è alzato considerevolmente: 8% per la precisione a Trieste, il dato più alto. La città più cara resta comunque Milano. ...

