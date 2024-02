Accordo Italia-Ucraina su sicurezza | Crosetto dice che non è vincolante e non ci sono “spese nascoste”

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Il ministro della Difesa, Guido, nel corso del question time in aula alla Camera, ha dato alcune spiegazioni sull'tra Roma e Kiev: "Continuerà il nostro impegno al fianco dellama non potranno esserci spese non previste in bilancio".