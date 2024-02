Aaron Bushnell e gli americani esausti del folle imperialismo yankee

Leggi tutta la notizia su ilprimatonazionale

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Roma, 28 feb – “Mi chiamo, sono un aviere in servizio attivo dell’Aeronautica degli Stati Uniti e non sarò più complice di un genocidio. Sto per compiere un atto di protesta estremo ma, se paragonato a quello che la gente sta vivendo in Palestina per mano dei loro colonizzatori, non è affatto estremo. Questo è ciò che la nostra classe dirigente ha deciso che sia normale”. Queste le parole del giovane venticinquenne, mentre, filmandosi, si accinge a compiere il gesto estremo. Parole scandite con lucidità, mentre poi senza fretta, quasi a voler sottolineare le sue azioni, proprio come in un rito, si cosparge di benzina e prende l’accendino. Con calma, per un attimo sembra quasi non riuscire, ma è solo la stoica determinazione di un giovane che non sopporta più il silenzio, la noncuranza delle persone per bene....