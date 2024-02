A volte ritornano | Lucano candidato rosso-verde alle europee Ma a rilanciarlo non c’è solo Avs…

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Può un uomo che voleva tutti gli immigrati in Calabria, prima condannato e poi praticamente assolto, ma letteralmente sconfitto nel suo comune, candidarsi al Parlamento europeo? E soprattutto, può un giudice in servizio ma disarcionato dal Csm, fare un endorsement per questa candidatura dopo avere aiutato legalmente l’amico indagato? Sì, se succede in Calabria e riguarda la sinistra con l’annunciazione urbi et orbi della candidaturaelezionicon Avs di Mimmo. Mimmo, dopo i guai giudiziari, il posto al sole:con AvsIl fatto è questo, direbbe Totò: Mimmo, sindaco storico di Riace, arrestato e condannato in primo grado a 13 anni per associazione a delinquere, truffa, falso e abuso di ufficio, vede ...

Bergamo. Certo non si può dire che non ci sia chi, questa campagna elettorale, che vede al centro la città di Bergamo, non la prenda con ironia. Oltre infatti ... (bergamonews)

Sassuolo-Napoli 1-6, le pagelle: Osi fa tris, Kvara due volte! Prestazione super, Calzona rispolvera il vecchio Napoli: Meret 6 - Racic indovina un gol pazzesco, anche se l’azione nasce da una rimessa regalata da Alex. Per i resto, attento nelle poche occasioni in cui è chiamato in causa. Di Lorenzo ...tuttonapoli

Scalo Vincenzo Florio, presentata la stagione estiva 2024 - Trapani Oggi: Presentata all' aeroporto Vincenzo Florio di Trapani Birgi la stagione estiva 2024 alla presenza dei sindaci trapanesi, del Distretto turistico della Sicilia Occidentale, di Federalberghi, dei rappres ...trapanioggi

Tutto quello che sappiamo sulla quarta stagione di Only Murders in the Building: Only Murders in the Building continua a stupire. La serie mystery, col suo misto di commedia e di sapiente drama introspettivo, è diventata immediatamente un cult, complice il trio di protagonisti ( S ...vogue