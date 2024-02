A Vercelli può tornare Siligardi L’unico in dubbio resta Collodel

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Dopo due giorni di riposo, la squadra di Di Carlo si è ritrovata ieri pomeriggio in via Copparo per la ripresa degli allenamenti in vista dello scontro diretto in programma domenica prossima allo stadio Piola dicontro il Sestri Levante. Il tecnico ciociaro oggi dirigerà una doppia seduta (a porte chiuse) al centro sportivo Fabbri, alle 10 e alle 15. Domani invece (alle 14,30) è previsto un allenamento a porte aperte, ma la location sarà comunicata soltanto nelle prossime ore, con la decisione che verrà presa in base all’evoluzione delle condizioni meteorologiche. Intanto, dal centro sportivo di via Copparo arrivano buone notizie per mister Di Carlo che a parte i lungodegenti non deve fare i conti con defezioni particolari.giocatore inper la partita col Sestri Levante è, che non scende ...