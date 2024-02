A scuola di intelligenza artificiale | i corsi gratis di Google

Leggi tutta la notizia su europa.today

(Di mercoledì 28 febbraio 2024)lancia un'iniziativa sull'in Europa, comunicando lo stanziamento di 25 milioni di euro per la formazione digitale dei cittadini. In collaborazione con il Centre for Public Impact, fondazione no profit con sede nel Regno Unito, il progetto 'AI Opportunity Initiative...