A Roma ho ascoltato i “facitori di pace” | solo dal basso si può fermare la volontà della guerra

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Nel secondo anniversario dall’invasione russa dell’Ucraina – mentre la presidente Meloni si impegnava, senza mandato parlamentare, per un accordo decennale di sostegno militare al governo di Kiev “a ogni costo” e i poliziotti di Piantedosi usavano il manganello contro gli inermi studenti liceali pisani che manifestavano contro il massacro in Palestina – si sono svolte, sostanzialmente ignorate dai media nazionali, oltre 130 iniziative e manifestazioni pacifiste in città italiane grandi e piccole per il cessate il fuoco e il negoziato in Ucraina, per la finecarneficina a Gaza e il riconoscimento dello Stato di Palestina. Tra queste, ho partecipato al XXVII Congresso nazionale del Movimento Nonviolento, svoltosi acon molti interventi internazionali, e alle iniziative di Reggio Emilia con le portavoci dei Parents Circle Families Forum. Tra le ...