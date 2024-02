A Parigi è stato rubato un computer con i piani di sicurezza per le Olimpiadi 2024

Secondo i sindacati la torre "è in uno stato di abbandono, molto chiaramente. Sotto la torre, se ti avvicini, vedi davvero tracce di ruggine. Ci sono ... (fanpage)

Leggende Pokémon Z-A sarà "interamente ambientato a Luminopoli": i giocatori non potranno esplorare Kalos: così come il Villaggio Giubilo lo è stato in Leggende Pokémon: Arceus. La regione di Kalos trae ispirazione dalla Francia, e Luminopoli da Parigi. Nel teaser trailer di Leggende Pokémon: Z-A viene ...it.ign

Atletica, la speranza del salto con l’asta Simone Bertelli: “Ci provo per Parigi, ma la mia Olimpiade sarà nel 2028”: Simone Bertelli è stato l’ospite dell’ultima puntata di Sprint2u, trasmissione condotta da Ferdinando Savarese andata in onda sul canale Youtube di OA Sport. Il neo-campione italiano assoluto indoor ...oasport

Un’altra canzone di Mina: L’erede e vedovo di Donna Summer ha fatto causa a Kanye West che avrebbe usato I feel love malgrado gli fosse stato detto di no. Il Guardian ... Sono arrivato da poco a Parigi perché domani abbiamo ...ilpost