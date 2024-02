A New York le case segrete si costruiscono sui tetti

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Lo spazio per costruire casa è sempre meno, soprattutto nelle grandi città come New. Gli archie dei proprietari delle abitazioni, con il loro ingegno, hanno pensato ad alternative creative per costruire edifici con viste mozzafiato. Iinfatti, spesso sono spazi inutilizzati...

Nba, il rinnovo dei diritti tv e non solo. Un business da oltre 11 miliardi di dollari: I Golden State Warriors, ad esempio, ora valgono 7,7 miliardi, i New York Knicks 6,6, i Los Angeles Lakers 6,4. Da dove arrivano i ricavi della lega statunitense Un’analisi di Sky Sport rivela che il ...ilmessaggero

Peugeot 3008 BlueHDi 180 S&S EAT8 GT del 2020 usata a Teverola: Cerchi in lega 19" New York con ruotino di scorta, Chiusura automatica delle porte in marcia, Chiusura centralizzata porte con telecomando (due), Cinture di sic. ant./post. con pretensionatore, limit.automoto

The Friend: Naomi Watts e Bill Murray saranno i protagonisti di questo drama-movie: Dopo aver lavorato insieme in St. Vincent, film di Ted Melfi, Naomi Watts e Bill Murray torneranno a collaborare insieme per The Friend, l’adattamento cinematografico del romanzo bestseller del New ...voto10