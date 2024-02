A Ladispoli si va “A spasso nel tempo con l’archeobus” | il progetto per le scuole elementari

(Di mercoledì 28 febbraio 2024), 28 febbraio 2024- “La conoscenza e la consapevolezza del nostro patrimonio storico ed archeologico promuove atteggiamenti di rispetto e suscita la volontà di conservare e valorizzare questa ricchezza”. Con queste parole l’assessore alla pubblica istruzione e cultura Margherita Frappa, ha annunciato il“Anelcon”, organizzato dal comune diin collaborazione con il Gruppo Archeologico del Territorio Cerite (Gatc) e il Gruppo Archeologico Romano (Gar). Il, che coinvolge 18 classi di quinta elementare per un totale di 320 alunni, prenderà il via il 6 marzo e prevede una serie di conferenze tenute dall’archeologo Flavio Enei, divulgatore e direttore del Polo Museale Civico di Santa Marinella, a cui seguiranno ...

“A spasso nel tempo con l’archeobus”, un nuovo progetto per il turismo di Ladispoli: “La conoscenza e la consapevolezza del nostro patrimonio storico ed archeologico promuove atteggiamenti di rispetto e suscita la volontà di conservare e valorizzare questa ricchezza”. Con queste parol ...terzobinario

Assalito da un cane per salvare il suo cucciolo: Ladispoli - Per salvare un cagnolino da un aggressione di un meticcio è stato ferito al volto ed è stato sfregiato. Una storia, tuttavia, terminata bene, che poteva concludersi in modo tragico come a ...civonline

I Servitori dell’Arte: una compagnia di giovani per il teatro tradizionale: Nel 2009 la compagnia debutta a Ladispoli con la sua prima rappresentazione ... I Servitori propongono, fra l’altro, un nuovo format dal titolo “A spasso con i fantasmi di Roma” e “A spasso con i ...liquidarte