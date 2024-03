‘À la guerre!’ | Macron vuole spingerci allo scontro finale con la Russia

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Emmanuelcambia rotta rispetto alla guerra in Ucraina, passando dal mediatore che avevamo apprezzato a inizio conflitto a colui che ora vorrebbe un intervento diretto della Nato e dei paesi Ue contro la. L’ipotesi di inviare truppe Nato in Ucraina “non è da escludere” ha infatti ventilatoal termine del vertice di L'articolo proviene da LE VOCI DI DENTRO.

Emmanuel Macron cambia rotta rispetto alla guerra in Ucraina, passando dal mediatore che avevamo apprezzato a inizio conflitto a colui che ora vorrebbe un ... (lucascialo)

80e anniversaire du Débarquement: Emmanuel Macron annonce un "vaste programme commémoratif": Dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, Emmanuel Macron dévoile l'organisation des commémorations du 80e anniversaire du Débarquement et de la Libération, avec des milliers d'évènements à trav ...msn

Normandie, Provence... Ce que Macron a prévu pour les commémorations des 80 ans du débarquement: Le président de la République a déjà prévu une dizaine d'étapes pour commémorer les 80 ans du débarquement de Normandie. Le début de ce cycle mémoriel sera lancé dès la mi-avril.fr.news.yahoo

Pourquoi Emmanuel Macron va-t-il rencontrer François Hollande et Nicolas Sarkozy ce mercredi: Emmanuel Macron doit s'entretenir ce mercredi 6 mars avec Nicolas Sarkozy et François Hollande. Mais quelle est la raison de cette réunion entre l'actuel président de la République et ses prédécesseur ...malijet