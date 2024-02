A che ora Cobolli-Tsitsipas | ATP Acapulco 2024 | dove vederla in tv | programma | streaming

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Nella nottata italiana tra mercoledì 28 e giovedì 29 febbraio, Flavioaffronterà il n.11 del mondo, Stefanos, negli ottavi di finale dell’ATP500 di. Sul cemento messicano il 22enne romano sfiderà uno dei migliori tennisti del circuito e sarà chiaramente un impegno piuttosto complicato. Non ci sono precedenti tra i due e per questoproverà a sfruttare l’occasione, per cogliere di sorpresa il suo più qualificato avversario. L’attitudine mostrata dal nostro portacolori nel corso del torneo è stata eccellente ed è anche grazie al suo spirito combattivo che la vittoria contro il canadese Felix Auger-Aliassime è maturata nel primo turno. Giova ricordare che Flavio ha affrontato anche il percorso delle qualificazioni e quindi ha dato non poco per raggiungere il tabellone principale. ...

guasti e ritardi sulle linee Trenord , disagi in particolare per la linea S3 Un’altra mattinata di disagi per decine di pendolari della linea S3 di Trenord . Il ... (ilnotiziario)

È tutto pronto per l’inaugurazione della mostra “I Prati di Kore. Storie di antiche donne «vibonesi»” che inizierà oggi alle ore 11. Introdurrà e coordinerà i ... (gazzettadelsud)

L’appuntamento è per la nottata italiana tra mercoledì 28 e giovedì 29 febbraio. Matteo Arnaldi affronterà Ben Shelton negli ottavi di finale dell’ATP500 di ... (oasport)

Chiesa e la crisi alla Juve: a rischio pure la Nazionale: “Grande vittoria di sacrificio. Forza Juve, fino alla fine”. Queste le parole usate da Federico Chiesa per celebrare sui social la vittoria sul Frosinone. Nei commenti, però, i tifosi si dividono tra ...gazzetta

Estendi la tua rete Wi-Fi con questo extender a soli 22€!: In questo, TP-Link è certamente maestra, ed anche per questo vi suggeriamo di dare un'occhiata all'ottima offerta che Amazon sta proponendo in queste ore, e che riguarda l'ottimo TP-Link Onemesh RE200 ...tomshw

Incidente sulla SS16bis a Trani, code in direzione Barletta: l'uomo avrebbe riportato un trauma cranico e altre ferite che hanno richiesto il trasporto in ospedale. Il traffico in direzione Barletta è fortemente rallentato, seppur garantito dalla polizia, visto ...barlettaviva