A che ora Arnaldi-Shelton | ATP Acapulco 2024 | dove vederla in tv | programma | streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) L’appuntamento è per la nottata italiana tra mercoledì 28 e giovedì 29 febbraio. Matteoaffronterà Bennegli ottavi di finale dell’ATP500 di. Sul cemento messicano il ligure dovrà replicare la splendida prestazione del primo turno, vista l’affermazione contro il n.10 del mondo, Taylor Fritz.è uno dei migliori nel fondamentale del servizio, abbinando la potenza agli effetti tipici dei giocatori mancini. Sarà interessante capire come il nostro portacolori saprà trovare il modo per ribattere i colpi del suo avversario, cercando di far correre l’avversario e costringerlo alla resa. Fondamentale in questo discorso sarà il rendimento diproprio alla battuta, in modo da garantirsi più tranquillità nel momento in cui andare in risposta. Non ci sono precedenti tra i due ...