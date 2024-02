A caccia di giovani | il nuovo ciclo di cene a quattro mani del BistRo di Aimo e Nadia

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Quando Rossana Orlandi, collezionista e ricercatrice milanese di tanto design di interni degli ultimi vent’anni, decise di aprire il suo spazio in via Matteo Bandello nel 2002, erano ancora pochi quelli che a Milano conoscevano questa via. Uno dei primi concept store nel vero e proprio senso della parola, un grande parallelepipedo su più piani, progressivamente arricchito di singoli oggetti, pezzi di design e veri e propri allestimenti. A ogni Design Week la galleria e spazio espositivo Rossana Orlandi si trasforma in una collezione aperta al pubblico, in rassegna di pezzi unici, scelti dai migliori designer del mondo e collocati in un contesto esclusivo da vecchia Milano, proprio dietro il carcere di San Vittore. E come ogni Mecca del design che si rispetti, è arrivato nel tempo anche unt-ristorante dal carattere eclettico, colorato e internazionale. Oggi ...