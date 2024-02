A caccia dell' hot-dog che stregò Clinton sul molo di Reykjavik

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) L’oceano Atlantico settentrionale rimase un po’ sorpreso quando, entrando nel porto di Reykjavík nell’agosto 2004, si imbatte in Bill.L’ex presidente passeggiava lungo il pontile scricchiolante del porto con una camicia azzurra, un golfino blu, i capelli scompigliati dal vento quasi tiepido – non tiepido –’estate nordica.Quell’anno l’Unicef aveva organizzato una conferenza di beneficenza nella capitale islandese, mobilitando relatori da tutto il mondo, spedendo inviti su carta intestata, affittando barche e hotel… ma senza tenere conto di quel dettaglio: quel giorno, sul pontile, Billaveva fame.e il pragmatismo americano Se si dovesse scegliere “IL” valore americano cercando tra qualsiasi possibile valore americano, ce n’è uno che più di tutti gli altri traccia la coordinata dal cowboy ...

