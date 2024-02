33 Festival Cinema Africano | Asia e America Latina a Milano e online | dal 3 al 12 maggio 2024

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Ae on line, dal 3 al 12, proiezioni, incontri con gli autori e la settima edizione di Africa Talks dedicata ad Africa e arti visive. La 33ª edizione deldeld'- FESCAAAL si terrà dal 3 al 122023 in sala ae in streaming in tutta Italia su MYmovies.it. "L'immagine e il claim di questa 33ªedizione - dichiarano le direttrici artistiche Annamaria Gallone e Alessandra Speciale - si ispirano al numero 3, ai tre continenti che dal 2004 scendono in campo acon alcune tra le migliori produzionitografiche recenti, ma anche alla simbologia a cui richiama la triZebra che ci comunica armonia e senso di unità ...