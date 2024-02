29 febbraio | come festeggia chi è nato in questo giorno

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Bologna, 282024 - “Trenta giorni ha novembre, con aprile, giugno e settembre. Di ventotto ce n’è uno, tutti gli altri ne hanno trentuno”. Quante volte si sarà sentita questa cantilena, alle elementari, per imparare quanti giorni ci sono in ciascun mese? Ebbene, ogni quattro anni, questa simpatica filastrocca andrebbe cambiata, perché non tiene conto dell’anno bisestile. Succede, infatti, che ogni tanto ricada la data del 29. Chi èil 29 Sembra assurdo, ma nel mondo sono circa 5 milioni i nati in questa data, alcuni famosi, altri un po’ meno. Tra i più noti si possono citare Papa Paolo III,nel 1468, il compositore Gioachino Rossini,nel 1792, i calciatori Ferràn Torres e Jesper Lindstrøm, entrambi nati nel 2000, ma anche personalità più oscure,...