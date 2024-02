28 febbraio 1953 | quando venne scoperto “il segreto della vita” | il Dna

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Firenze, 282024 - La doppia elica del Dna supera i 70 anni. Era infatti il 28il fisico britannico Francis Crick annunciò in un pub di Cambridge di averinsieme al biologo americano James Watson "il", ovvero la molecola che più di tutte avrebbe rivoluzionato la biologia negli anni a venire, aprendo scenari inimmaginabili in medicina, dalla lotta ai tumori fino alle malattie genetiche anche rare, e in ogni camposcienza, dalla paleontologia fino alla ricerca dinello spazio. La scopertastruttura del Dnafatta nel laboratorio Cavendish dell'Università di Cambridge, grazie alle immagini di cristallografia ...