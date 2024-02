“250 euro di caparra se prenoti un tavolo e non ti presenti” | la strategia dello chef tristellato contro i no-show

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) 250di deposito di carta di credito al momento della prenotazione per chi riserva unal ristorante senza poi presentarsi. Così ha deciso, dallo scorso primo febbraio, lotedesco Christian Bau del ristorante “Victor’s Fine Dining by Christian Bau”. Questo per tutelarsi dai no-, ovvero coloro che, appunto, prenotano ma poi non si presentano facendo perdere al locale potenziali clienti, il che vuol dire potenziale guadagno. Novità anche per quel che riguarda le cancellazioni gratuite. Non ci sono conseguenze se si procede entro i cinque giorni lavorativi che precedono la prenotazione. Da quel momento in poi scatta l’addebito del deposito. Le prenotazioni, inoltre, possono essere effettuate solo online, proprio per poter inserire i dati della carta di credito. L'articolo ...