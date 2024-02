(Di mercoledì 28 febbraio 2024) (Adnkronos) – Lo spirito audace e innovativo è nel DNAFreccia Rossa sin dai tempigara di velocità, anche per questonon avrebbe di certo potuto esimersi dall’affrontare le sfide che la contemporaneità richiede nell’ambito dello sviluppo sostenibile. Nella mattinata di oggi, la Presidente diSrl, Beatrice Saottini, ha ricevuto dalle mani di Andrea Filippi, Service Line ManagerDivisione Certificazione di Bureau Veritas, l’attestato di verifica rispetto alla normativa ISO 14064-1, che conferma il quantitativo delle emissioni di Greenhouse Gassocietà organizzatrice di tutti gli eventiFreccia Rossa. Attral’analisi dell’impronta di carbonio dell’azienda, è ...

La 1000 Miglia Experience UAE nella sua 2ª edizione, ha avuto luogo nella suggestiva cornice di Dubai, dal 3 al 7 dicembre scorsi, per 4 giorni di puro ... (modaemotorimagazine)

Sono aperte le iscrizioni alla Sorrento Roads 2024 , evento che porta la Freccia Rossa in territori diversi dal classico tracciato della corsa storica. Dalle ... (2anews)

Brescia, 28 feb. – (Adnkronos) – Lo spirito audace e innovativo è nel DNA della Freccia Rossa sin dai tempi della gara di velocità, anche per questo 1000 ... (calcioweb.eu)

1000 Miglia, un'altra tappa verso il traguardo della sostenibilità: Lo spirito audace e innovativo è nel DNA della Freccia Rossa sin dai tempi della gara di velocità, anche per questo 1000 Miglia non avrebbe di certo potuto esimersi dall’affrontare le sfide che la ...adnkronos

Giovedì 29 febbraio a Scienza al NUoVO focus sull'alimentazione per la performance sportiva: Giovedì 29 febbraio alle 19 a Scienza al NUoVO si parla di alimentazione e di sport nell’incontro La giusta carica per lo sport: come l’alimentazione può aiutare la performance, a cura ...cuneodice

Coppa delle Alpi 2024, conto alla rovescia: La Coppa delle Alpi 2024 si svolgerà in 5 tappe l’intero arco alpino da Est a Ovest, valicando i confini di Italia, Slovenia, Austria, Lichtenstein, Svizzera, Germania e Francia, da Trieste a Courmaye ...formulapassion