“1000 euro di multa perché non ho raccolto la c***a del cane | hanno fatto il test del Dna per risalire al padrone Ora a due mesi dal parto rischio lo sfratto”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Le multe per i padroni che non raccolgono i bisogni dei propri animali si stanno facendo sempre più largo. Ne sanno qualcosa Sav e Zion, una coppia che recentemente ha traslocato in un nuovo appartamento e che si è trovata a pagare contravvenzioni per un totale di 1.050per non avergli escrementi del loro. La colpa è stata attribuita grazie aldel DNA dell’animale. “Abbiamo accettato di fornire il DNA del nostroper queste eventualità”, ha detto la creator, stupita dalla richiesta di pagare una cifra così alta per un errore che considera ingiusto. Le ammende seguono una scala crescente: 250alla prima infrazione, poi 350 e 450. In caso di ripetute violazioni, l’animale può essere allontanato. “Non conoscevo posti che usano il DNA per identificare gli ...