007 | campagna ibrida russa contro l' Italia | occhio a elezioni

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) La Russia è l'attore più attivo in campagne ibride "in danno dell'e dell'Occidente intero". Spionaggio, attacchi cyber, disinformazione, sfruttamento in chiave destabilizzante dei flussi migratori: questo l'arsenale usato, secondo la relazione annuale dell'intelligence presentata oggi alla presenza dell'Autorità delegata per la sicurezza della Repubblica, Alfredo Mantovano, del presidente del Copasir Lorenzo Guerini e dei diretori dei servizi, Elisabetta Belloni (Dis), Giovanni Caravelli (Aise) e Mario Parente (Aisi). Mosca ha anche cercato di ostacolare le iniziativene ed europee di diversificazione energetica e di introduzione del price cap sul gas russo con propaganda "atta a inquinare l'informazione verso il grande pubblico circa l'andamento dei prezzi dell'energia". Attenzione dell'intelligence ora ai prossimi eventi che ...

